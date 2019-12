Václav Neckář zazpíval v Hořovicích s příbramským sborem Canzonetta

/FOTOGALERIE/ Předvánoční čas zpestřil ve středu 11. prosince v Hořovicích zpěvák Václav Neckář. V kulturním domě vystoupil se svým bratrem Janem a příbramským sborem Canzonetta. V době koncertu publikum dostalo vše, co si jen mohlo přát - starší songy jako My to spolu táhnem dál, či Podej mi ruku a projdem Václavák, nechyběly skladby Stín katedrál, Dr. Dam di dam, no a pak přišlo…

Z koncertu zpěváka Václava Neckáře v Městském kulturním centru v Hořovicích. | Foto: Pavel Paluska