Některé areály s venkovními expozicemi však jsou přístupné již o víkendu. Hned několik svých expozic tak zpřístupnilo třeba Hornické muzeum Příbram. Jeho pobočkami jsou totiž také skanzen ve Vysokém Chlumci či Památník Vojna, jejichž venkovní prostory mohli individuální zájemci navštívit dokonce již od čtvrtka.

Kam mohli filmaři, už smějí i občané

Ve Vysokém Chlumci se návštěvníkům představuje 21 památek vesnického stavitelství, a to včetně vodního mlýna, kovárny, obytných stavení, špýcharů či kapičky; stále ještě novinkami jsou loni dokončené dvě stavby: obytné stavení přenesené z Řikova a patrový hospodářský objekt z Mokřan. Skanzen také nabízí ukázky provozu vodní pily – vždy v 11, 13 a v 15 hodin. Památník Vojna u obce Lešetice přibližuje nejen bývalé vězeňské zařízení, ale také je ve venkovní expozici k vidění důlní technika a geopark příbramského ložiska nejenom s uranem, ale i s dalšími rudami. Hornický skanzen v Příbrami-Březových Horách pak nabízí příležitost k poznávání důlní techniky v plenéru nebo hledání minerálů v materiálu z odvalu dolu Lill. A navíc – v rámci oslav 180. výročí narození hudebního skladatele Antonína Dvořáka zde navíc na nejmenší návštěvníky nyní čeká několik zastavení se soutěží věnovanou pávě této hudební osobnosti.

Od pátku jsou přístupné i venkovní prostory skanzenu v Kouřimi. Na vpuštění do interiérů lidových staveb si zájemci musí ještě počkat do úterka. Návštěvníci v Kouřimi střídají filmaře, kteří tam natáčeli scény pro druhý díl pohádky Tajemství staré bambitky. Přičemž další natáčecí dny se chystají i v jiném středočeském skanzenu: v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem.

Sezona je už konečně na startu

To, že už je dovoleno rozjíždět sezonu, si pochvalují nejenom týmy jednotlivých institucí. Potěšen je i krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). „Jsem moc rád, že Středočeský kraj patří mezi regiony, kde se situace zlepšila natolik, že mohou být už od 3. května otevřeny muzea a galerie – samozřejmě s dodržením všech příslušných opatření,“ konstatoval. S tím, že na návrat návštěvníků po vynucené pauze se těší i kolegové – a částečné uvolnění vládních restrikcí je důležité také pro cestovní ruch.

Hromadné otevírání i vnitřních prostor chystané na úterý nicméně nebude příznačné pouze pro střední Čechy. Třeba v Praze se ve stejný den chystá rozjet provoz například i komplex Národního muzea. „Za speciálního režimu opět otevře, a to včetně jedinečné výstavy Sluneční králové,“ potvrzuje Šárka Bukvajová z oddělení vnějších vztahů. Upozorňuje však, že tato výstava nabízející nové pohledy na starověký Egypt potrvá již jen do 6. června. „Návštěvníci by si však neměli nechat ujít ani ostatní výstavy v tomto prostoru. Kromě těch stávajících budou mít možnost prvně spatřit například výstavu Olympijské Tokio nebo Czech Press Photo,“ zve Bukvajová k návštěvě, jež umožní objevovat nejenom historii, ale i současnost.

Středočeský kraj ohlašuje, že jeho příspěvkové organizace jsou nachystány prakticky všechny; včetně svých poboček. Výjimku představují Vlastivědné muzeum Nymburk a Pamětní síň Alice G. Masarykové a ČČK v Lánech. Ty jsou dlouhodobě uzavřeny kvůli rekonstrukcím budov a expozic.