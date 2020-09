To je ale v provozu, kde diváci prakticky na většině akcí stojí, problém. Vedení Městského kulturního centra proto už hledá jiná řešení v podobě, že část plánovaných akcí přesune ven.

„Beseda Kripl Trip o cestě dvou českých handicapovaných bikerů po Kanadě se uskuteční uvnitř, protože tam budeme mít místa na sezení. U sobotního koncertu kapel The Atavists, Lety mimo a The Schunky jednáme o přesunutí ven,“ uvedl vedoucí centra Vlastimil Ševr.

Změny by tak čekaly i další koncerty, které jsou v Junioru plánované jako koncerty kapel Jazz Faces nebo The Switch. „Ovšem v případě The Switch je ve hře i varianta uvnitř, protože kapela prý má speciální set pro sezení uvnitř,“ dodal Ševr.

Naopak zcela úplně se ruší chystaná Afterpárty s kapelou MIG 21 po jejich koncertě v sobotu 26. září v letním kině.

Také příbramský starosta vidí v přesunu na venkovní pódium jistou možnost, jak v kulturních akcích zatím dále pokračovat. „U akcí, kde to je možné, jako například chystané vystoupení stand-up komiků bude publikum sedět, koncerty by se pak mohly konat na terase Junioru s ohledem na dodržení nočního klidu, protože počasí je zatím stále příznivé,“ myslí si starosta města Jan Konvalinka.