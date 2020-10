Kdo se narodil před sto lety? Robot, připomíná Čapkův památník ve Staré Huti

Artefakt, který je s jistou nadsázkou možné označit za prvního robota na světě, lze nyní spatřit v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Až do konce února by tam měla být k vidění - pokud šíření koronaviru a na to navázaná vládní opatření dovolí - výstava Cesta do hlubin robotovy duše.

Jitka Čejková, odbornice na umělý život a editorka knihy 'Robot 100: Sto rozumů' před Památníkem Karla Čapka ve Staré Huti. | Foto: www.capek-karel-pamatnik.cz