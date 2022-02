Americká zpěvačka Halsey předvádí na Křivoklátě radost i útrapy těhotenství

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Slávu středních Čech šíří do světa 27letá Američanka Ashley Nicolette Frangipane. Skladatelka a zpěvačka (a vlastně i básnířka) známá pod uměleckým jménem Halsey zde loni natáčela filmový doprovod ke svému albu If I Can’t Have Love, I Want Power (Když nemohu mít lásku, chci sílu). Nejvíce času strávila během 15 natáčecích dnů na hradě Křivoklát, který vzniklý snímek ukazuje nejen zalitý sluncem: její štáb mu také vtiskl ponurou atmosféru strašidelného vězení. Výraznější zastávkou se stal také Točník.

Zpěvačka Halsey. | Foto: Wikimedia/Grammy Museum

Nyní, kdy třičtvrtěhodinové audiovizuální dílo, působivé vizuálně i hudebně, uvedlo HBO, upozornila na výsledek Středočeská filmová kancelář. Ta funguje jako součást Středočeské centrály cestovního ruchu a jejím úkolem je zvát filmaře do regionu a pomáhat při jejich práci. Zapojila se také do příprav natáčení Halsey, a tak může potvrdit, že práci značně komplikovaly dopady koronavirové pandemie: co je jindy běžné, samozřejmostí nebylo. Navíc se nedalo počítat s možností posunů termínů, jestliže interpretka chtěla v záběrech ztvárnit i své těhotenství. Zdroj: Youtube Syn Ender Ridley Aydin, kterého má se scenáristou Alevem Aydinem, se narodil loni 14. července, načež se v médiích zprvu rozjely spekulace, zda jde o chlapce, nebo holčičku; stejně jako o tom, jestli jméno Ender odkazuje na tatínkovy turecké kořeny, nebo spíš na hlavní postavu série sci-fi knih Orsona Scotta (z nichž nejznámější je Enderova hra). Skládají hudbu k filmovým a seriálovým hitům, teď budou učit kolegy v Praze Audivizuální projekt Halsey, který vznikal ve středních Čechách, přibližuje zdejší turistická kancelář jako příběh královské bytosti, působící jako přízrak; tajuplný a plný efektů i mrazivých událostí, jako je vražda manžela. Autorka v něm zdůrazňuje, stejně jako v rámci hudebního alba se 13 skladbami, sepětí sexuální bytosti s mateřstvím – a objevují se radost i utrpení spjaté s těhotenstvím a narozením dítěte.