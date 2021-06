Návštěvníci by ovšem neměli být letos ochuzeni ani o tradiční akce jako Vítání Slunovratu. „Potom nově pod MKC Příbram spadla Prokopská pouť, ta bude o prodlouženém víkendu, který začíná 5. července. Máme také připravený program zhruba třinácti divadelních a koncertních vystoupení v lesním divadle Skalka,“ jmenoval Ševr. „Máme také na prázdniny připravené dva koncerty pro seniory,“ řekl vedoucí a dodal, že v září by mělo dojít i k otevření Junior Klubu.

Letní festivalovou sezónu by pak měla zakončit hudební akce se zatím pracovním názvem Příbram Fest, která se bude konat v letním kině. „Někdy v březnu jsme se rozhodli, že budeme kulturní program na sto procent připravovat tak, že bude, a nebudeme přitom řešit nějaké co by kdyby. Šlapali jsme do toho tak, abychom nebyli překvapení, až se zas budou moct pořádat akce,“ vysvětlil Ševr. Kompletní program akcí zájemci naleznou na kalendar.pribram.eu.

Program připravuje také například Kulturní dům Josefa Suka (KDJS) v Sedlčanech. Bude se jednat ale hlavně o akce konané venku, dům totiž v současnosti slouží hlavně jako očkovací centrum. „Očkovací centrum jede šest dní v týdnu, jsme trochu využití i jinak, nicméně nějaké kulturní akce chceme lidem nabídnout. Na období červen, červenec, srpen je naplánováno rámcově nějakých dvanáct kulturních akcí,“ řekl ředitel KDJS Martin Severa s tím, že v kulturním domě se i přes vytíženost nějaké akce odehrají také v červnu. „Jsou mezi nimi spíš takové dlouhodobě plánované, školní. Na 24. června je ale připravená show Dakar 2020. Místní závodník Martin Macík má tuto prezentaci minulého ročníku, která měla být v lednu, ale nakonec se posunula na červen,“ řekl ředitel KDJS Martin Severa.

Co se venkovních akcí týče, budou se konat například tradiční koncerty v parku u chovatelů, a to každou červnovou neděli. „Pak tu bude v termínu městských slavností 19. června akce Veterán klubu, desátá jubilejní výstava veteránů na náměstí,“ dodal Severa. V létě by se mělo promítat v letním kině, v rámci sedlčanské poutě by se mohla konat zábava, v srpnu by se lidé mohli také dočkat Food Festivalu. „O prázdninách by měl být také druhý ročník ClassFestu, což je koncert vážné hudby, na němž vystoupí mladí umělci z Česka i zahraničí,“ prozradil ředitel s tím, že vše záleží na situaci kolem vládních nařízení. „Zatím je to všechno trochu na vážkách a komplikované s prokazováním způsobilosti a evidencí, ale uvidíme, jak se to vyvine,“ řekl Severa. Zájemci o akce v Sedlčanech najdou rozpis na webu www.kdjs-sedlcany.cz.