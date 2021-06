/FOTOGALERIE/ Jako když vybuchne bomba. To je stav, k němuž v tom nejpříznivějším smyslu slova připodobnil připravovaný třetí ročník Středočeského kulturního léta herec a ředitel Divadla Antonína Dvořáka Příbram Petr Bednář. U příprav kulturního léta, kdy se hraje – ať už jde o divadlo, o muziku či obojí dohromady – v areálech krajských muzeí a galerií, byl od předloňského prvního ročníku. Letos to ale bude jiné: prostě bomba. Daleko pestřejší, mnohem rozsáhlejší než dřív – a po dlouhé koronavirové pauze také neskonale očekávanější a radostnější.

Tiskovka v muzeu Středočeského kraje v úterý 8. června. | Foto: Deník/Michal Bílek

„Tahle iniciativa se mi líbila hned na počátku,“ svěřil se Bednář se svými pocity ze spolupráce různých krajských institucí. „Začali jsme si na sebe zvykat; oni se nás učili přijmout a my zase hrát v jiných prostorách,“ poznamenal s dodatkem, že pro herce to znamenalo i představit se jinému publiku. Tohle vše se osvědčilo, a tak nic nebrání tomu rozehrát to letos v létě naplno. A Bednář si pochvaluje, že v programu letošního ročníku se příbramské divadlo ocitá po boku souborů slavných jmen. „Ve společnosti Vinohrad, Divadla Bez zábradlí nebo Švandova divadla,“ vypíchl.