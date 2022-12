Pozvání však platí i do Galerie Františka Drtikola na Zámečku, kde se muzeum podílí na výstavě Příbramské betlémy, jež zde bude k vidění do 8. ledna. Za jesličkami však lze vyrazit i jinam. „Další výstava betlémů je do 18. prosince prezentovaná v pobočce Muzeum zlata Nový Knín,“ upozornila Moravcová.