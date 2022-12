Během odpoledne, od 14 do 17 hodin, se v prostorách 3. základní školy uskuteční jarmark se stánky nabízejícími výrobky žáků. „Atmosféru nám zpříjemní jedna z nejnadějnějších příbramských kapel The Schunky, jejíž alma mater je ZUŠ Antonína Dvořáka. V kostele sv. Vojtěcha vystoupí soubor Krásky,“ upozornil Ševr. The Schunky zahrají od 15.15 hodin, Krásky budou zívat od 16 hodin.