Jan Budař v poslední době vystupuje pouze s klavírem, neboť jak sám říká, užívá si lahodný zvuk koncertních křídel. Jak sám prozradil, na piáno hraje od svých čtrnácti let. „Křídlo v Drážkově mě příjemně překvapilo, už slaďování z s tímto mistrovským nástrojem mě bavilo a byl pro mě zážitek na takové křídlo zahrát,“ řekl po svém vystoupení Jan Budař. Své písně doprovázel i videosekvencemi, z nichž některé byly z filmů, které natočil, jiné vznikly přímo po jeho recitál.

V druhé části programu odpovídal na dotazy publika, které mu je napsalo na lístky a vhodilo do připraveného klobouku. „Kdyby si někdo dal tu práci a poslechl si všechny mé písně, tak se o mě doví víc, než z kdejakého rozhovoru,“ odpověděl například na jeden z položených dotazů. Hovořil také o připravované filmové pohádce o princi Mamánkovi, která by měla vzniknout na základě jeho dětské knihy a Jan Budař by v ní měl vytvořit nejen hlavní roli, ale také snímek režírovat.

Úspěch koncertu dokládá i fakt, že si diváci vytleskali tři přídavky. „S třetím přídavkem jsem nepočítal,“ přiznal na závěr s úsměvem Jan Budař a tak na žádost diváků jako poslední píseň přidal Miss Vesmír.