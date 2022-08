Piknik na Nováku 2022.Zdroj: Coworking Příbram Piknik na Nováku 2022.Zdroj: Coworking PříbramPřipomíná i účast známého kuchaře Radka Šubrta, který vystoupí s kuchařskou show. Hudební doprovod nabídne vystoupení Barči Fremrové z příbramských Jazz Faces, která zazpívá a zahraje na kytaru – a jako další hudební lahůdka je ohlášeno vystoupení saxofonového kvarteta Mar Sahar. Chybět nebude ani hlasování o nejlepší stánek (tedy ten, u něhož návštěvníkům nejvíc chutnalo) a připravena je i „mňambola“. S výhrami určenými nejen k pochutnání: mezi cenami nechybí třeba auto na víkend či let balonem.

V linii od kamenného pódia k letnímu kinu má být na výběr z nabídky zhruba 35 stánků. U některých bude možné platit kartou, u jiných jen v hotovosti. Příchod do areálu bude od možný od minigolfu, skateparku a podél hráze – se vstupným 50 Kč; děti do 12 let a handicapovaní neplatí nic.

Fešáci slaví padesát pět let. Legenda country přijede i do Příbrami