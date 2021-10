Výstava představí historii meziválečného československého automobilového sportu a jeho význam v životě československé společnosti. Sedm automobilů je ze sbírky Národního technického muzea, dva jsou vypůjčeny ze sbírky mladoboleslavského ŠKODA Muzea a zbytek pochází ze soukromých sbírek.

Automobily na výstavě, která potrvá až do května příštího roku, doplňuje více než sedm desítek sportovních memorabilií. Jedná se zejména o ceny a trofeje z domácích i zahraničních automobilových závodů a soutěží, mezi kterými jsou například i plastiky Ladislava Šalouna a Otakara Švece.

Otevírací doba NTM v Praze

Úterý - neděle a státní svátky

9-18 hod



Vstupné

Plné: 250 Kč

Snížené pro seniory nad 65 let, držitelé průkazů ZTP, ISIC (do 26 let), ITIC, děti 6–15 let: 130 Kč

Rodinné: 470 Kč