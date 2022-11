Vedoucí Městského kulturního centra Příbram Vlastimil Ševr připomněl, že o Pospíšilovi, který posluchače oslovuje svérázným přednesem a pohodovou muzikou a v roce 2017 vstoupil do Beatové síně slávy, se dá se říci, že nyní prožívá jedno z nejšťastnějších období své více než čtyřicetileté kariéry. „Bylo to znát i na turné k albu Soukromá elegie, které získalo Zlatou desku. A také to bylo vidět při retrospektivní šňůře Route 66,“ konstatoval Ševr.