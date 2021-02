„Masopust se u nás kdysi slavil, tak jsme se se čtyřma holkama, všem nám je kolem šedesáti, dohodly, že tu tradici obnovíme. Takže loni jsme ho po dvaceti letech uspořádaly poprvé, letos jsme to zopakovaly a rády bychom, aby se ta tradice udržela. Zbláznily jsme tím mladé i staré, ti lidi fungujou a je to perfektní,“ tehdy vysvětlila Věra Vaněrková. „Dá se říct, že jdou průvodem tři generace,“ doplnila Jindra Šimková.

Zapojila se opravdu celá vesnice. Ti co se nezúčastnili přímo průvodu, jím byli navštíveni. Museli přispět peněžitým obnosem a projít si tradičním ceremoniálem. „Obcházíme celou vesnici, každýho mužskýho oholíme, máme tady holiče, který to má za úkol, s paní mámou si zatančíme, na to máme medvěda, a my ostatní je povzbuzujeme,“ prozradily iniciátorky.

Masopustní průvod o sobotním dopoledni pozvolna postupoval vesnicí, navštěvoval sousedy, hýřil barvami a veselou náladou, živá muzika hrála, zpívalo se, jedlo a pilo, vždyť při masopustu se má nabrat sil na nadcházející postní období.