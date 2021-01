/FOTOGALERIE/ Před deseti lety odstartovala premiérovým kolem Příbramská rocková liga. Na úvod zahrály kapely Magor City Orchestra, Soukromey pozemek, Invitation a jako host přijala pozvání skupina Plewel. Přestože sál v restauraci U Pletánků v Příbrami vytvářel spíše komornějším prostředí, atmosféra byla celý večer více než dobrá.

Soukromey pozemek | Foto: Robert Nusl

„Užil jsem si to tady. Je to takové komornější, ale má to také něco do sebe. Člověk může být v užším kontaktu s fanoušky. Příbramská rocková liga je určitě dobrým krok k tomu, aby se zase rocková scéna v Příbrami dala dohromady alespoň tak, jak to fungovalo dříve. Na takovou akci jsme přijeli rádi,“ tehdy řekl bubeník Jiří Soběslavský z kapely Soukromey pozemek.