PŘED 10 LETY: Prvomájový průvod v Břekově Lhotě byl ve stylu komunistických let

/FOTOGALERIE/ Mezi oblíbené retro akce patří prvomájové průvody ve stylu komunistických let. Příkladem byla před deseti lety obec Břekova Lhota u Sedlčan. Lidé snad ze všech stavení se sešli na návsi, nazdobili staré vozy, oblékli se do pionýrských krojů, modrých cvičebních trenýrek a bílých tílek nebo do oficírských obleků.

Prvomájový průvod v Břekově Lhotě. | Foto: Markéta Jankovská

Pro pobavení předvedli legrační scénky, nasedli na kola, do aut, na motorky a vyrazili na slavnostní jízdu. Na prvomájovou kolonu totiž už čekali s mávátky lidé v Dublovicích a Chramostech. PŘED 10 LETY: Cirkus Prince překvapil lidi v Příbrami vycvičenými lachtany Přečíst článek › Letos se podobná recese neuskuteční, a sice kvůli koronavirovým opatřením a s nimi spojenou karanténou v rámci nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR ve čtvrtek 12. března. Čarodějnické ohně by hořet neměly. Kvůli koronaviru i suchu Přečíst článek ›

