Muzeum upřesnilo, že o víkendu 22. a 23. května budou zájemci moci od 9 do 18 hodin navštívit za korunu jak expozice na Březových Horách, tak i pobočky Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín a Muzeum Špýchar Prostřední Lhota. „V areálu Ševčinského dolu v Příbrami bude navíc připraven doprovodný program v podobě hornického kvízu pro děti i dospělé, za jehož splnění čeká účastníky malá odměna,“ připomněla Moravcová, že návštěvníci všeho věku si mohou přijít i zasoutěžit.

Je tak zřejmé, že muzeum se po vynucené koronavirové pauze vrací k běžnému fungování. V sobotu 29. května se lákadlem stanou permoníci. Hornické muzeum Příbram totiž připravuje program s názvem Den s permoníky. Ten příchozím přiblíží dobu před více než sto lety, kdy se v příbramských dolech aktivně těžilo a havíři dobývali stříbrnou a olověnou rudu.

Jízda Prokopskou štolou

Zážitky spojené s dobrodružstvím poznávání i přímo v podzemí, kde nebude chybět ani jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou, ale také třeba nahlédnutí do každodenního života tehdejších horníků, osloví zejména dětské návštěvníky. Myslet na tuhle výpravu do muzea by však rodiny měly už s předstihem, připomíná Moravcová. Kapacita je totiž omezená, a tak je nutná předchozí objednávka.

„Rezervace přijímáme od úterý 25. května na telefonním čísle 318 630 149. Vstupné činí 40 korun,“ upozornila programová pracovnice. Současně doporučuje před plánovanou návštěvou muzea nahlédnout na jeho web. Současné rozvolňování opatření proti šíření koronaviru sice aktivitám muzejníků přeje, avšak kdyby vládní opatření přinesla změnu, právě tam budou upozorňovat na aktuální úpravy provozu.