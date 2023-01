„Jestli někdy svíčky slavily svůj svátek, tak určitě 2. února na Hromnice, kdy je lidé přinášeli do kostela k požehnání,“ konstatovala.

Upozorňuje, že na 2. února muzeum v kulturně vzdělávacím centru v areálu dolu Anna připravilo tři hned tři voskařské programy. A je dobré vědět o nich s předstihem: účastníci se totiž musí předem objednat prostřednictvím telefonního čísla 725 970 880 nebo na e-mailové adrese blazkova-l@muzeum-pribram.cz.

Dopolední program určený pro školy (se vstupným 30 Kč + 30 Kč za materiál) potrvá od od 9.30 do 11.30. Odpoledne od 16.00 do 17.30 jsou zvány rodiny s dětmi od šesti let; v tomto případě je třeba podle webových stránek muzea počítat s částkou 30 Kč za vstupné + 50 Kč na materiál.

Stejné peníze si musí připravit i zájemci o večerní program. Ten bude od 18 do 20 hodin určen „pro dospělé“ – ale vlastně pro všechny zájemce od 15 let, kteří si chtějí vyzkoušet nejen základy voskařského řemesla, ale i náročnější způsoby výroby svíček a jejich zdobení. Včetně výzdoby podle skutečných historických vzorů.

A co mají svíčky společného s Hromnicemi? Lidé věřili, že žehnáním se přání všeho dobrého přenese i na svíčku – a získali tak naději, že hořící hromnička, jak se takové svíčce říkalo, bude ve vypjatých okamžicích života působit jako ochrana před neštěstím. Během ledna tudíž svíčky šly velmi dobře na odbyt – a Hromnice tak vlastně představovaly malý „svátek“ i pro voskaře.

„Přijďte si připomenout zašlou slávu hromniček a oslavte v Hornickém muzeu Příbram svátek světla výrobou voskových svíček a sloupků podle dochovaných pracovních postupů příbramských výrobců voskového zboží,“ zve Moravcová.