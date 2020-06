Zájem byl o pravdu velký a lidé měli problém se do sálu obchodního centra Skalka vůbec vejít. Robert Šlachta nejprve svou knihu představil, zmínil jaké zajímavé kauzy v ní čtenáři najdou i co jej k jejímu napsání vedlo.

„Ta kniha je shrnutím mého třicetiletého působení u policie, její nejzásadnější částí je období, kdy jsem pracoval jako ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a také popisuji období kdy a proč jsme museli skončit. Není to ale žádná Šlachtova zpráva, která by něco odtajňovala, spíš jsem chtěl ukázat, jací jsme byli a co nás vedlo k těm krokům, které jsme udělali,“ řekl bývalý policista.

V rámci téměř dvouhodinové debaty pak společně s několika kolegy odpovídal na dotazy týkající se nejen jeho knihy, ale také samotné práce policie, pozadí několika kauz, jako například smrti podnikatele Františka Mrázka, ale také například zásahu na Úřadu vlády v roce 2013, kdy se ÚOOZ začal zajímat o nynější manželku bývalého premiéra Petra Nečase Jany Nagyovou.

V této souvislosti také připomněli, že na některé další kauzy narazili až právě při vyšetřování tohoto případu. Jedna z nich, kauza Oleo Chemical, kriminalisty zavedla i do Příbrami. „Na této kauze je zajímavé, že vznikla až popudu jednoho z občanů, který při vyšetřování kauzy Nagygate přišel se zásadními informacemi, které policii posunuly zásadně dopředu,“ přiblížil vznik jedné z kauz další bývalý vyšetřovatel Tomáš Sochr.

Ten byl jedním ze spolupracovníků Robeta Šlachty, jenž ho na besedách doprovází. Připomněl také, že policie se při vyšetřování takovýchto případů setkává s celou řadou informací, kdy jsou většinou nedůležité či dokonce smyšlené, ale čas od času se právě narazí i na něco zásadního. „Kdybychom nepřistupovali ke vše stejně, a například šmahem některé lidi odmítali, tak by nám mohly takové informace uniknout,“ dodal Sochr.

Kromě detailů k jednotlivým případům nebo k práci policie, zajímalo veřejnost i to, co bude Robert Šlachta dělat nyní. „Nebudu zastírat, že nějakým způsobem koketuji s politikou. To tak nějak vyplynulo i z těch debat, kdy mi lidé říkají o svých starostech a co je tíží, a myslím, že by si to měl poslechnout i každý z těch vrcholných politiků, protože mi ti lidé připadají nešťastní z toho, kam jsme se dostali. Nicméně nyní jsou prioritou tyhle besedy a uvidíme, jestli ta poptávka vznikne i od lidí,“ konstatoval s úsměvem Robert Šlachta.

Dodal, že mu i mnoho lidí říká, že by si nyní měl zařídit například rodinný život, neboť není tajemstvím, že je stále svobodný a práci věnoval celý svůj život.