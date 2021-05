Příbram slibuje o hodinu delší zábavu. Plyne to z vyhlášky o nočním klidu, kterou schválili zastupitelé. V této vyhlášce jsou zakotveny dny, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, a navíc se každoročně schvalují výjimky, o které žádají pořadatelé kulturních, sportovních či společenských akcí.

Letošní Prokopská pouť na Březových Horách byla proti předchozím ročníkům kvůli koronaviru komornější. | Foto: Deník/Radek Ctibor

Bez ohledu na pořádané akce zastupitelé rozhodli, že o letních prázdninách bude vždy v pátek a v sobotu noční klid kratší. Obvykle trvá od 22.00 do šesté hodiny ráno. „V průběhu letních prázdnin bude každý pátek a sobotu posunuta doba nočního klidu o jednu hodinu. To znamená, že noční klid bude platit od 23.00 do 6.00 hodin,“ uvedl starosta Příbrami Jan Konvalinka (ANO 2011).