Sběratel Jiří Bendl z nedaleké Sejcké Lhoty představuje známky s vyobrazením koně z více než 120 zemí, velmi často z exotických končin nebo již neexistujících států. Výstava, jež bude v Chotilsku k vidění do konce října, však nabízí i obecnější poučení o historii filatelie v národních i evropských souvislostech.

Které z množství představovaných známek určitě nepřehlédnout? Stanislava Rákosníková z chotilského infocentra, jež podle vystavených tabel spočítala vystavené zoubkované exponáty na více než čtyři tisíce, má jasno. Jako pro ni nejkrásnější ukázala Deníku na sérii známek z Austrálie: „Podívejte, tady: Black Caviar. Není nejhezčí?“

Vystavené známky však nepředstavují jen různá plemena koní, často typická právě pro stát, který je vydal. Koně známky ukazují také v řadě rozmanitých rolí. Od nasazení ve válkách, přes pomoc v dopravě či v zemědělství až po situace, kdy je kůň člověku společníkem při zábavě a sportu. Tvůrce expozice Bendl zase upozorňuje na část výstavy věnovanou poštovním známkám s koňmi vydaným v Evropě od nejstarších dob do roku 1939.

Nejstarší známky s koňmi

Zasvěceně přibližuje, jak se první známky s vyobrazením koní objevily v roce 1852 v německém Brunšvicku, měly hodnoty 1, 2 a 3 stříbrné groše. Hlavním motivem tisku, většinou rozmazaného, byl skákající kůň v oválu. Ještě nebyly perforované, to se objevilo až o dva a půl roku později. Již rok předtím ale přišly jiné novinky: bezpečnostní vodoznak a odlišení hodnot použitím papíru v různých barvách.

Prostřednictvím známek s koňmi přibližuje výstava různé filatelistické zajímavosti druhé poloviny 19. a první třetiny 20. století. K vidění jsou třeba i sto šedesát let staré italské unikáty. „Pro úplnost byly přidány také první československé známky vydané 1. ledna 1918, i když se na nich kůň neobjevil,“ připomněl Bendl.

Chotilské muzeum má zatím otevřeno o víkendech od 9 do 16 hodin. Od počátku června do konce září přivítá návštěvníky denně kromě pondělků, přičemž v provozu bude ještě o hodinu déle, do 17 hodin. Jeho trvalými lákadly jsou expozice o historii středního Povltaví i lidech kolem řeky a o balonovém létání.

Za historickou částí stojí především tým kolem ředitele Hornického muzea Příbram Josefa Velfla, ale i místní spolupracovníci. Duší části věnované balonům se stal Richard Gratz, který v Chotilsku nabízí vyhlídkové lety. Návštěvníci si mohou i třeba i sáhnout na látku, z níž se balony šijí, nebo zblízka obhlédnout koš prvního horkovzdušného balonu, který u nás létal.