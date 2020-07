Rodinný film Gump – pes, který naučil lidi žít, vychází z příběhu stejnojmenné knihy českého spisovatele Filipa Rožka.

A tak trochu za všechno může i zpěvačka Olga Lounová, která má vazby na Kladensko, jelikož zde žije její přítel. Režisér Brabec s Olgou natáčel jeden z jejích posledních videoklipů - Protože to nevzdám. Gump pak obsahuje Olžinu píseň napsanou ke knize a podporující nadaci Se psem mě baví svět.

„Do Gumpa jsem se okamžitě začetl a hned volal Filipovi, že bych na základě tohoto příběhu chtěl natočit film,“ říká režisér F. A. Brabec. Tvůrce se netají tím, že využije absolutní vizuální nadsázky a film zpracuje jako před lety Erbenovu Kytici. „Tu jsem měl moc rád – a podle ohlasů i diváci. Věřím, že i tento film bude přelomový. Ukáže, že má smysl tenhle žánr dělat. Je to pro mě velká výzva,“ říká režisér.

„Nebýt Filipa Rožka, geniálního vyprávěče, nebýt jeho, do filmu bych se nehrnul. Abych trávil rok práce pro průměrný výsledek, to mi za to nestojí. Gumpův příběh, tak, jak ho zpracoval Filip, je ovšem jedinečný,“ dodává F. A. Brabec.

Hlavní role ve filmu ztvární psi z útulků nebo množíren, z nichž většina má za sebou velmi pohnutý příběh. Filmaři proto pro natáčení oslovili vyhlášený buštěhradský Psí útulek Bouchalka, který je více než třicet let azylem pro desítky opuštěných zvířat z regionu. „Filmaři u nás byli uplynulý víkend. U kotců se natáčely scény, kdy si jeden z hrdinů, ztvárněný hercem Bolkem Polívkou, vybírá u nás psa. Na plátně budou k vidění i naši skuteční svěřenci,“ říká majitelka útulku Eugenie Sychrovská.

Přestože se na Bouchalce zdržel štáb jen několik hodin, z návštěvy vyplynulo, že si dvě zájemkyně dva pejsky odvezou domů. „Oslovily mě dvě dámy, které se štábem přijely, že by měly zájem si vzít dva psy do péče. Z toho mám velkou radost, takže se k nám pro ně vrátí,“ dodává.

Mimo Buštěhradu se štáb na dva dny zabydlel i ve Velvarech, kde se v komparzu objeví také místní obyvatelé. Natáčelo se při mši v kostele svaté Kateřiny a na náměstí před restaurací.

Co se týká natáčení, s Bolkem Polívkou si na plátně zahraje psí kříženec a stejně tak i další plemena. Kromě čtyřnohých aktérů má film hvězdné obsazení a v plejádě dále nechybí Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Patricie Pagáčová a nebo známý kněz polské národnosti Zbigniew Czendlik.

„Bylo mi ctí, že první, kdo mi zavolal a nabídl roli ve filmu Gump, byl přímo režisér filmu František Brabec,“ svěřil se římskokatolický kněz polské národnosti Zbigniew Czendlik, který již dvacet osm let žije a působí v České republice. „V každém případě to pro mne byla velmi zajímavá zkušenost pracovat s takovými velikány, jako je právě tento režisér nebo herec Bolek Polívka. Bolek mě tak laskavě vzal pod svá herecká křídla a učil mě některá gesta. Vlastně to pro mne byla příjemná škola,“ řekl kněz a kladně zhodnotil, že film je plný naděje a má šťastný konec. „Jsem člověk, který má ve všem rád harmonii. Mám rád, když se věci odehrávají v klidu, bez negativních emocí, i když to tak ne vždy v životě jde,“ dodává.

Zbigniew Czendlik přiznává, že k přijetí role má ještě jeden důvod. Líbí se mu, že pes Gump, ke kterému se lidé ne vždy chovali hezky, na ně nezanevřel. V tom je velké poslání filmu. Ukázat, že psí srdce umí odpouštět a je naplněno láskou za každých okolností. „Já mám alergii na psy a kočky, a možná vím, proč,“ pokračuje kněz, který si i ve filmu Gump zahrál kněze. „Před sedmadvaceti lety jsem uhodil svého vlčáka obojkem tak nešikovně, že pes zakňučel. Místo hadrového vodítka ho zasáhl i ten konec. Nechtěl jsem, ale stalo se. Občas se stávají věci, které nechceme, a my s tím nic nezmůžeme… Dodnes mám výčitky svědomí a to zakňučení se mi občas vybavuje. Vím, že můj pes mi asi odpustil, ale nevím, jestli i Pán Bůh…“

Patricie Pagáčová je z natáčení filmu nadšená nejen proto, že jde o její první filmovou zkušenost a rovnou s takovými hereckými kolegy. „Miluji zvířata, doma máme dva psy. Když mi František volal a nabídl roli Káti, byla jsem úplně nadšená. A taky se mi líbí, že pejsky, co hrají ve filmu, si z velké části rozebrali lidi ze štábu. A těm, co zbyli, budeme hledat nový domov.“

Nejvíce natáčecích dnů má Bolek Polívka a ve filmu se setká nejen se psy, ale také s koťátkem. „To nám dalo nejvíc zabrat,“ říká a kroutí hlavou. „Na to, jakej to byl mrňous, bylo živější, než by jeden předpokládal. O mně je známo, že mám rád všechna zvířata. Kůň, pes nebo kočka… Co ale nemusím, je klíště,“ dodává sice napůl v žertu, ale pak ukazuje na místo, kde se mu jedno přichytlo. Ještě, že ve štábu fungují tak šikovní lidé jako cvičitelka psů Lenka, která během okamžiku přisáté klíště odstranila - a mohlo se natáčet dál.

Rodinný film Gump – pes, který naučil lidi žít bude mít premiéru ke konci letošního roku. A dle předběžných informací jde o nejočekávanější snímek roku! Nejen pejskaři se tedy mají na co těšit.