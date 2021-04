Štufnverky: havířiny neměli příbramští horníci dost v práci, doly měli i doma

Když si havíř nosil práci domů… Tak zní název jedné z nových výstav, které poté, co se odemknou koronavirové zámky, budou moci obdivovat příznivci Hornického muzea Příbram. Že to zní jako nesmysl? Kdepak! Plnou hlavu dolování měli horníci i po šichtě. Potvrzují to takzvané štufnverky; modely dolů, které si horníci vyráběli.

Hornické muzeum v Příbrami se více zaměřuje na dětské návštěvníky. | Foto: archiv muzea

Jakého mistrovství tato lidová tvořivost dosáhla, se budou moci přesvědčit návštěvníci hornického domku v Příbrami-Březových Horách. Tohle si rozhodně nenechat ujít doporučuje ředitel muzea Josef Velfl. Za novinkami ale zve také přímo do důlních objektů i samotných důlních děl. Obzvlášť upozorňuje na novou verzi expozice o svislé důlní dopravě, díky jazykové mutaci zajímavé i pro zahraniční návštěvníky, jež vznikla přes zimu v šachetní budově Ševčinského dolu. Z archivu: Slavnost dolu Vojtěch roku 1875 a dobře ututlaný skandál Přečíst článek › „Na dole Anna jsou přichystány interaktivní prohlídky Prokopské štoly pro děti a jízdy hornickým vláčkem, který prošel před sezonou generální opravou,“ nabízí ředitel také zážitky, na něž se mohou těšit malí návštěvníci. Minulost z různých pohledů Zve ale také třeba do mineralogického oddělení, kde nejsou lákadlem jen nové přírůstky mineralogicko-geologické sbírky. Obdivovat je možné mimo jiné i největší vzorek stříbra vystavený v českých muzeích. Či je snad stříbro málo, když zlato se třpytí víc? Pak se vyplatí zavítat do Muzea zlata Nový Knín. Nejen za vzorky zlata; prohlédnout si tam lze také nově instalovanou expozici o zlatokopech. Nahlédnutí do historie z poněkud jiného úhlu nabízí Skanzen Vysoký Chlumec, který je další z poboček Hornického muzea Příbram. Představí dva v loňském roce dokončené objekty, obytné a hospodářské stavení. Celkem tak bylo do skanzenu přeneseno 19 staveb, mezi kterými nechybí ani funkční vodní mlýn, vodní pila, kovárna, kaplička, stejně jako další obytné usedlosti i hospodářské objekty. Koneckonců – i samotný skanzen si zaslouží vlastní expozici. Dvě desítky let jeho výstavby představí výstava umístěná v Městském muzeu v Sedlčanech. PODÍVEJTE SE: Staré národní dějiny s novějšími spojí návštěvníkům muzea tunel Přečíst článek › Památník Vojna patří mezi expozice muzea, kam je i nyní možno nahlédnout on-line. Přes internet tak lze zhlédnout tamější výstavy nazvané Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice r. 1945 a 17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku. Návštěvníci se ale mohou těšit i na další výstavy, stejně jako na prohlídku stálých expozic o politických vězních a uranovém hornictví. Desítky výstav, řada projektů V jednotlivých areálech a pobočkách Hornického muzea Příbram se má letos představit dohromady 46 tematických výstav, z toho dvě z ciziny, upozornil Velfl, že až návštěvníci budou moci po odvolání koronavirových omezení moci přijít, opravdu bude z čeho vybírat. „Jednu svoji výstavu o historii příbramského hornictví nabídne muzeum rovněž v zahraničí; v Německu,“ pochlubil se. Připomíná současně, že muzeum se také zapojilo do různých projektů připravených na podporu cestovního ruchu městem i krajem. Z nich upozorňuje obzvlášť na Aktivní dovolenou na Příbramsku, Příbramskou zážitkovku, Instagramovou stezku, Poznejte Příbram, Do Příbrami za barokem, hornickou historií a kulturou, stejně jako na Nalaďte se na střední Čechy, Návštěvnickou knížku Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko či na Fárací knížku. Tipy muzea na záznam v kalendáři



- Tři divadelní představení pod širým nebem ve Skanzenu Vysoký Chlumec: v podání Městského divadla Mladá Boleslav (26. června), Divadla Kladno (19. srpna) a komedie Vinnetou, již přiveze Divadlo A Dvořáka Příbram (25. srpna)



- 32. ročník hornické Prokopské pouti v Příbrami (4. července) – tentokrát i s připomenutím 710 let od nejstarší písemné zmínky o hornictví a hutnictví na Příbramsku, přičemž události z roku 1311 připomene představení Divadélka Tomáše Bílka; součástí akce budou tradiční průvod krojovaných horníků, polní mše, vystoupí také členové šermířského sdružení Adorea



- Den řemesel ve Skanzenu Vysoký Chlumec (17. července) s ukázkou několika desítek tradičních řemesel a rukodělných činností – z nichž některé si návštěvníci budou moci i vyzkoušet



Zdroj: Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram