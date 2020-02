Tip Deníku: Masopustní průvod bude plný důlních skřítků, havířů a permoníků

/FOTOGALERIE/ Oslava masopustu vypukne v sobotu 29. února v prostředí historických báňských objektů příbramského hornického muzea. Masopustní průvod bude plný důlních skřítků, havířů nebo permoníků, přičemž vyrazí do muzea v 10 hodin, a to za doprovodu kapely z havířské obce Bohutín. Cílem průvodu maškar, který pořádají bohutínští dobrovolní hasiči už čtyřiadevadesát let, bude Ševčínský důl na Březových Horách.

V areálu Ševčinského dolu Hornického muzea Příbram v sobotu pokračovalo masopustní veselí, při němž bohutínští hasiči v maskách pobavili diváky svými tradičními scénkami, tentokrát převážně pohádkovými. Podívat se přišlo přes tisíc lidí. | Video: Markéta Jankovská