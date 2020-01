Divadelní verzi klasické pohádky Obušku, z pytle ven! uvede v neděli 26. ledna od 15 hodin na jevišti Kulturního domu Josefa Suka Divadelní společnost Julie Jurištové.

Divadelní verze klasické pohádky Obušku, z pytle ven! | Foto: archiv Divadelní společnosti Julie Jurištové

Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojce hostinských, která ho nestydatě okrade. Ale zasloužený trest na sebe nedá dlouho čekat. Příběh plný písniček a komických situací je určený pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.