„Pravidelně to bývá okolo čtyřiceti lidí včetně dětí, kteří se sejdou v podvečer před budovou knihovny,“ říká organizátorka akce knihovnice Veronika Hemrová, která bude zpívání letos organizovat úplně poprvé, protože převzala otěže po bývalé knihovnici Kristýně Strmiskové. Vzhledem k tomu, že program je v Obecnici už zajetý, nelze čekat nějaké převratné novinky.

Zpívat by se mělo 11. prosince tradičně od 18 hodin před budovou knihovny. Ovšem vzhledem k tomu, že pravidelným účastníkem akce je i starosta obce Josef Karas a obec letos dokončila opravu sousední bývalé fary, kterou změnila na společenské centrum, je možné, že by se akce mohla uskutečnit tam. „Ještě o tom budu se starostou mluvit, v případě nepříznivého počasí by to mohla být dobrá varianta,“ míní Veronika Hemrová, ale jinak prý žádné zásadní změny pro letošní ročník v Obecnici konat nebudou.

Loňské zpívání krásně doplnil čerstvě padající sníh a tak mělo zpívání na úpatí Brd krásnou vánoční atmosféru. Je možné, že se to podaří i letos. Co však je jisté, že kromě koled a lidí z Obecnice nebude chybět také něco dobrého na zub v podobě domácího štrůdlu, nebo dalších dobrot, čaje a punče. Po zpívání se totiž vždy lidé ještě zdrží, aby si v předvánoční atmosféře spolu popovídali.

Podobná atmosféra je i v dalších obcích, které se projektu Česko zpívá koledy na Příbramsku účastní. Patří mezi ně například Vacíkov, kde zpívá také vždy několik desítek lidí, Chostilsko, Hříměždice, nebo z měst třeba Sedlčany. Loni se čtyřech místech se sešlo celkem kolem 180 malých i velkých zpěváků. Zpívalo se i jinde, například v Obořišti, které se připojilo bez přihlášení.