Ve skanzenu řemesla, za školou folk. I to bude sobota ve Vysokém Chlumci

/FOTOGALERIE/ Co mají společného tradiční venkovská řemesla s folkově laděnou muzikou? Přinejmenším to, že jde o dva důvody, proč se v sobotu 15. července vydat do Vysokého Chlumce. Souběžně se tam konají dvě akce sice odlišné, ale shodně představující návštěvnická lákadla: den řemesel ve skanzenu a folkování na hřišti u školy. Ostatně – loni to oběma akcím společně notovalo báječně.

Den řemesel ve skanzenu ve Vysokém Chlumci. | Foto: archiv Hornického muzea Příbram

Řemeslům spjatým s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím bude vysokochlumecký skanzen vesnických staveb středního Povltaví patřit od 10 do 17 hodin, zve k návštěvě Stanislava Moravcová; programová pracovnice Hornického muzea Příbram, jehož je zdejší skanzen pobočkou. „V chalupách a stodolách budou k vidění práce tesařů, hrnčíře, řezbáře, předení na kolovrátku a další tradiční řemesla. Novinkou letošního ročníku budou truhlář, krajkářka a brašnářka; poprvé bude představena i výroba poutního zboží ze skleněných korálků a vosku,“ upozornila. Silná auta, burácející motory a řezání zátaček. Rally Příbram startuje za týden Výčet nabídky pro sobotu v první čtvrtině prázdnin tím však není konečný. Návštěvníci také uvidí sbírku historických seker. Některé dovednosti si budou moci i sami vyzkoušet. Například výrobu sýrů, píšťalek, drátování nebo pečení perníků. Uvidí rovněž pečení chleba v historické peci. V provozu dále budou další součásti skanzenu, jež muzeum spouští při významných příležitostech: mlýn, pila a kovárna. „Na místě bude možné zakoupit výrobky některých řemeslníků, dále včelařské produkty, tematické suvenýry i občerstvení,“ připomněla dále Moravcová. Základní vstupné činí 100 Kč, snížené 60 Kč; rodinné pak 250 Kč. Muzeum dále upozorňuje, že během akce se nekonají prohlídky s výkladem průvodce: možná je pouze volná prohlídka skanzenu. TIPY DENÍKU: Kam vyrazit? Nabídka třetího prázdninového víkendu je pestrá Muzice bude v sobotu patřit ve Vysokém Chlumci hřiště za základní školou – stejně jako loni. Program Folkování v podhradí tam začne od 11 hodin. V rámci akce s dobrovolným vstupným se postupně vystřídají rozmanití interpreti: Spolektiv, Pětník, Saša Niklíčková, Ladybirds a První Káva. Dobročinné organizace budou prodávat výrobky svých dílen, ale k mání bude i občerstvení: vedle jídla především dostatek pití, jež v očekávaném horkém počasí jistě přijde vhod. Pořádající městys slibuje akci s rodinnou atmosférou plnou pohody a dobré nálady.

