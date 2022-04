Tam se od 5. do 10. dubna koná velikonoční výstava, na které si zájemci budou moci zakoupit nejrůznější dekorace, jež ke svátkům jara neodmyslitelně patří. „Od 5. do 17. dubna bude v budově bývalé mincovny navíc instalována výstava historických velikonočních pohlednic,“ zve Moravcová. S dodatkem, že otevřeno je od 9 do 17 hodin.

Velikonoce nejsou jen o vejcích

Jak nejvýznamnější křesťanské svátky oslavovali březohorští havíři na přelomu 19. a 20. století, bude možné poznat přímo v Příbrami. Konkrétně v hornickém domku, který se nachází na adrese Havířská 105, si ve dnech 9., 10. a od 14. do 17. dubna návštěvníci připomenou hornické Velikonoce.

PODÍVEJTE SE: Děti si hrály na starostu. V Příbrami by uvítaly také hopsárium

„Děti i dospělí si mohou prohlédnout tradiční výzdobu, podívat se pod ruce šikovným řemeslníkům a také si vlastnoručně vyzkoušet pletení pomlázek, pečení jidášů, zdobení vajíček voskem nebo paličkování, vypočetla Moravcová, nač se lze těšit. Upozornila, že v uvedených dnech bude otevřeno od 10 do 17 hodin – a vstupné činí 40 Kč.

Skanzen letos zabrousí i o kus dál

Za základní vstupné 100 Kč a snížené 50 Kč lze zažít venkovské Velikonoce v malebném skanzenu, a to v muzeu v přírodě Vysoký Chlumec. To podobu velikonočních svátků na venkově ve středním Povltaví, ukázky tradičních zvyků a rukodělných činností v autentickém prostředí venkovských chalup, dvorků a zápraží představuje tradičně. Letos to bude od 14. do 17. dubna v době od 9 do 17 hodin.

„Návštěvníci si vyzkouší malování vajíček, pletení pomlázek, výrobu píšťalek a keramiky, tkaní pentlí na pomlázky – a chybět nebude ani předení na kolovrátku. Ve čtvrtek a v neděli se budou péct jidáše v kachlových kamnech, v pátek a v sobotu pak chleba v historické peci,“ vypočetla Moravcová. Informovala dále, že během programu se nebudou konat komentované prohlídky, ale v rámci vstupenky lze absolvovat volnou prohlídku.

Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl ve čtvrtek Deníku sdělil, že Vysoký Chlumec však letos návštěvníkům nenabídne jen podobu Velikonoc ve středním Povltaví. Protože jsou nyní v zázemí skanzenu ubytovány uprchlice z Ukrajiny s dětmi, jejichž potomci už ve Vysokém Chlumci chodí i do školy, tyto ženy se zapojí do programu.

FOTO: K návštěvě středních Čech má lákat i tvář s japonskými rysy

Prostředí středního Povltaví tak doplní i pohled na Ukrajinu, když Ukrajinky ukážou, jakou velikonoční výzdobu bývaly zvyklé připravovat, když byl doma mír a klid (a ony neměly ani ponětí, že nějaký Vysoký Chlumec kdesi ve světě existuje). Domácí rukodělné činnosti tak budou obohaceny o další vlivy. „Všechno je po právní stránce ošetřené; zaměstnali jsme je na dohodu,“ ujistil Velfl, že tahle spolupráce je zcela férová.