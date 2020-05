Po výměně sedaček volali diváci už několik let. Hlavním důvodem bylo málo místa pro nohy a sezení v hledišti velké scény příbramského kulturního stánku tak pro mnohé diváky nebylo žádný med. Před pár lety došlo na výměnu sedadel v kině, letos je řada na divadle a jeho velké scéně.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Rekonstrukce byla naplánována na dobu divadelních prázdnin. Situace, kdy divadlo nemohlo a stále nemůže hrát, nás přivedla k myšlence, že by rekonstrukce mohla začít dříve. Pracovníci divadla se v uplynulých dnech pustili do demontáže sedadel a 11. května budou moci být zahájeny stavební práce,“ řekl k záměru posunu termínu starosta města Jan Konvalinka.

Původní termín v období letních prázdnin přeci jen mohl hrozit nějakou prodlevou a tím i ohrožením podzimního zahájení hraní v divadle. Nyní tato případná hrozba nadobro padla.

Dojde i ke změně počtu sedaček. „Jejich počet na balkoně by se měl navýšit ze 146 na 169. Přízemní hlediště naopak o několik míst přijde. Místo 317 sedaček jich bude jen 274. Šest z nich pak bude určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Nová sedadla by měla mít tmavě zelené čalounění s tmavě hnědými područkami,“ prozradil příbramský starosta.

Výměna sedadel je součásti projektu zpřístupnění prostor divadla a potažmo celého kulturního domu většímu počtu veřejnosti a právě i handicapovaným. Loni proto po mnoha letech diskuzí došlo i na stavbu výtahu. Ten pohodlně dostane vozíčkáře nebo lidi se sníženou pohyblivostí jak do na velkou scénu, tak i do kina a dalších prostor příbramského kulturního domu. „Do té doby jsme vozíčkáře museli do hlediště vynášet,“ připomněla zástupkyně ředitele divadla Anna Čiperová.

Ve zlepšení přístupnosti kulturního domu pokračuje příbramská radnice i nadále. Pomoci tomu má bezbariérová trasa, která povede od budovy bývalé II. polikliniky směrem k příbramskému kulturnímu stánku. Její první část je už hotová. „Na její stavbu jsme žádali o dotaci, kterou jsme však nezískali,“ připomněl místostarosta Martin Buršík. Radnice se proto rozhodla, že tento projekt uskuteční z vlastních zdrojů.

Součástí je i oprava povrchu chodníků v ulici Tylova a u třídy třídy Osvobození. Bezbariérová trasa nabídne handicapovaným návštěvníkům akcí v kulturním domě možnost dostat se pohodlně až ke vchodu do nedávno zprovozněného výtahu. A to jak po vlastní ose, tak za pomoci například městské hromadné dopravy.

Jen úprava chodníků poblíž kulturního domu na bezbariérovou trasu vyjde město na částku 2,117 milionu korun. „Firma, která tuto zakázku realizuje, nás informovala, že celá bezbariérová trasa bude hotová dříve, než předpokládat plánovaný termín,“ dodal starosta Jan Konvalinka.