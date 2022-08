Foto: Herečka se potkala s houslistou. Na festivalu se propojí hudba s divadlem

Interaktivní průvodce v mobilu nabídne procházku parkem, okolními lesy a loukami i vesnicí. „Procházky po okolí zámečku, kde skladatelův památník sídlí, byly pro Dvořáka jednou z nejdůležitějších aktivit. Během nich totiž poslouchal zvuky přírody a komponoval svoji hudbu,“ uvedl ředitel, podle jehož představy by se uživatelé aplikace měli dočkat podobných prožitků jako samotný skladatel. „V hudebním doprovodu se zaměříme na skladby, které u nás na Vysoké zkomponoval. Patří k nim opera Rusalka, ale i Humoreska číslo 7 či symfonická báseň Vodník,“ řekl Poláček.

Doporučit může třeba pětikilometrový okruh s představením nejvýznamnějších dvořákovských lokalit. Nechybí Rusalčino jezírko, kostel v Třebsku, kam skladatel chodíval ráno na mše, někdejší hospoda u Fenclů, kde s oblibou hrával s místními karetní hru zvanou darda. Samozřejmě jsou tu pozdější skladatelův letní dům Vila Rusalka, skladatelův památník a přilehlý anglický park. A chystají se i elektronická setkání s několika pamětníky – jak reálnými postavami, tak i fiktivními osobami – které představí příběhy, jež se kolem Dvořákových pobytů na Vysoké tradují.

Připravena je i zastávka na místě někdejší budovy Dvorku, kde Dvořák bydlel původně. „Tato budova ve staroanglickém střihu dnes již bohužel nestojí. Roku 1871 do ní udeřil blesk a vyhořela. V rámci naší nové aplikace bychom ji však chtěli virtuálně obnovit,“ vysvětlil Poláček, že co není vidět doopravdy, lze zrekonstruovat elektronicky – prostřednictvím rozšířené reality. A to tak, aby vše odpovídalo realitě: k dispozici byly nejen historické fotografie, ale i původní architektonické plány. „Návštěvník zamíří telefonem na louku – a budova se mu na displeji objeví na původním místě v celé kráse,“ vysvětlil ředitel, co se bude dít.

Aplikace také nabídne Říši zvuků s 25 body v okolí. Návštěvník se dočká nejen stručné informace, ale uslyší i zvukovou stopu, která se snaží rekonstruovat historické zvuky z Vysoké kolem roku 1900. Kdo obejde všechny „dílky skládačky“ – a to nezávisle na jejich pořadí – získá navíc sestavenou krátkou skladbu.

Dvořákova Vysoká u Příbramě

- Na Vysoké, kam dlouhodobě jezdil trávit léto, Dvořák započal, dokončil nebo cele vytvořil přinejmenším 30 velkých kompozic, z nichž mnohé patří k vůbec nejvýznamnějším v rámci celé skladatelovy tvorby.

- Jsou to například Čert a Káča, Jakobín, Humoresky, Symfonie číslo 8 – a v neposlední řadě Rusalka, se kterou je zdejší příroda již navždy spjata.

- V lese za zámečkem se skutečně nachází jezírko, kam údajně chodil Dvořák na procházky a kde čerpal inspiraci pro svoji nejslavnější operu. Po Dvořákově smrti bylo jezírko nazváno Rusalčiným.

