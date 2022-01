Hned čtyři výstavy nabídne jen do konce příštího týdne GASK v Kutné Hoře neboli Galerie Středočeského kraje. Patří k nim obrazy Michaely Petrů představované pod názvem Baletka s plnovousem, jež vnímavého diváka posunou zpátky do dětství k chuti experimentovat, vnímat svět po svém a nezatěžovat se pravily typu „takhle se to dělá“. Stejně jako výstava Ornament – Geometrie – Hra Emila Zavadila , kde autor překvapuje důkladnou propracovaností svých děl, jak se ostatně sluší na tvůrce se vzděláním architekta. Nezasvěcené však překvapí i jedním číslem: 1936. A ano, skutečně: to je rok jeho narození. Krátí se už také příležitost prohlédnout si minimalistickou instalaci Jana Stolína , mimochodem o 30 let mladšího, který pod názvem Konfigurace představuje hranoly na platformě. Kurátorka Veronika Marešová hovoří o samostatných výtvarných kvalitách představovaného celku, avšak jedním dechem zmiňuje možnost vnímat Konfiguraci i jako expozici „nepřítomných soch“.

„Nepřítomná“ pak od konce ledna bude v GASKu rovněž končící výstava Wasteland Šimona Sýkory. Jde o soubor děl, která mladý autor do turisticky lákavé Kutné Hory přivezl z jiného centra cestovního ruchu: Českého Krumlova. Tam tvořil jako host ateliéru Egon Schiele Art Centra, a to v covidovém období bez návštěvníků. I tahle inspirace „prázdným městem“ se výrazně projevuje. Krajská turistická centrála také upozorňuje, že GASK nabízí i několik dlouhodobých výstav, a to včetně jedné venkovní v přilehlých zahradách.

Jen do konce příštího týdne si lze prohlížet také obrazy Ivana Exnera v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech, jež kombinuje nabídku starších i novějších autorových děl. Celkově odráží autorův vztah k tradici, historii, standardním hodnotám – a k preciznímu řemeslu.

Využít příležitost, dokud to ještě jde, radí krajská turistická centrála také zájemcům o berounské hospody a historky s nimi spojené. Nezve však k posezení uvnitř, nýbrž k venkovnímu postání. K obhlídce šesti panelů galerie Pěší zóna, které představují staré hospody, k nimž nabízejí i řadu zajímavostí. Výstava Po stopách starých berounských hospod připravená tiskovým oddělením berounské radnice ve spolupráci s okresním archivem i soukromými sběrateli nabízí příležitost starším zavzpomínat. A těm mladším zase omrknout, jak se město během poměrně krátkého období ve své bohaté historii změnilo.

Už s předstihem přinesla Středočeská centrála cestovního ruchu pozvánky také na poslední lednovou sobotu (29. 1.), a to do Jílového u Prahy na Praze-západ a do Máslovic na Praze-východ. V obou případech na masopust. Ten v Jílovém ale organizátoři zrušili s odkazem na neutěšenou situaci kolem šíření koronaviru; máslovická akce, spojená i s plánovanou zabíjačkou a zamýšlenou soutěží v pojídání jitrnic, se zatím chystá dál.