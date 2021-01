Barber Jakub Čihák: Požadavky hvězd se nijak neliší od standardu

Říkáte si, jaké to je pracovat s osobnostmi? Jakub Čihák z Dobříše vám o tom může dlouze vyprávět. Je totiž kadeřníkem, který má pod svými křídly několik známých tváří. Především z fotbalového prostředí, ale i showbyznysu obecně. „Přivedla mě k tomu má sestra. V době, kdy jsem dokončoval základní školu a nevěděl, co dál. Řekl jsem si, proč to nezkusit. Bude Praha, holky, peníze… Zpočátku mě to ale vůbec nebavilo. Když jsem byl ve druháku, začaly se u nás objevovat barber shopy, což se mi začalo hodně líbit. Na základě toho jsem vlastně vydržel ve škole. A teď jsem tam, kde jsem,“ líčí počátek svého pracovního příběhu.

Má za sebou stáž v New Yorku, učil se mimo jiné i od mistrů v Anglii a Německu. Samotné profesi se pak v Praze věnuje už sedm let. Jistou chvíli se mohl dokonce pyšnit primátem nejmladší barber v České republice. „Ve třeťáku jsem měl štěstí, že jeden z mých kamarádů, kterého jsem stříhal, se znal s majitelkou jednoho ze tří tehdejších barber shopů v České republice. Ta si mě pozvala, protože sháněla kadeřníka, kterého by všechno naučila. A pak už jsem tam zůstal," prozrazuje Čihák, který momentálně funguje ve svém vlastním barber shopu, který si před nedávnem otevřel se svým kamarádem. Zdroj: archiv Jakuba Čiháka Za zmíněnou dobu si získal početnou klientelu. Lze z ní například jmenovat zpěváka Marka Ztraceného, ale právě také fotbalisty. Před přestupem do Polska se staral o účes Jana Sýkory, pravidelnými Jakuba Nečase (Bohemians Praha 1905) Davida Šimka (Mladá Boleslav) a Jana Matouška (Slovan Liberec). „Spousta lidí by si řekla, že to bude náročnější, že tito borci budou klást důraz na preciznost. Jejich požadavky se ale nijak neliší od standardu," nechal nahlédnout pod pokličku třiadvacetiletý chlapík. Zdroj: archiv Jakuba Čiháka Zároveň nečekejte, že by se v tomto případě jednalo o nějaké velké manekýny. To možná překvapí – hlavně s ohledem na fotbalisty, kteří bývají globálně označováni za skupinu, která si na své vizáži a účesu potrpí. „Tihle kluci nechodí tak často, jak by se mohlo na první pohled zdát. Samozřejmě, asi existují výjimky. Ale třeba Honzu Matouška vidím většinou jednou za dva měsíce, protože má nejen klubové povinnosti, mezi které se letos zařadily i zápasy v evropských pohárech, ale i ty reprezentační. Takže toho času zase opravdu není tolik," poznamenává Jakub Čihák a dodává: „Ve finále jsou to lidé jako všichni ostatní." Zdroj: archiv Jakuba Čiháka

