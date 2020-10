Boukalové pokračují v tradici. Táta by měl radost, shodují se mistři republiky

Sezona to ovšem byla vzhledem k pandemii opravdu zvláštní. Obsahovala pouze podniky v Kramolíně, Jiníně a Dobřanech. Boukalům pak zajistilo celkové prvenství 4. místo v Kramolíně a 5. místo v Jiníně. Nutno podotknout, že vzhledem k účasti světových posádek se jednalo o první, respektive druhé místo mezi českými posádkami. „První dva závody jsme si v konkurenci světových posádek opravdu užili. Ten třetí v Dobřanech už tak skvělý nebyl. Na krásně připravené trati se nejen kvůli koronaviru, ale i počasí sešlo málo posádek. My už od kvalifikačních tréninků bojovali s technikou, kvůli které jsme nakonec ani nedojeli do cíle,“ prozradil Jan Boukal.

Zdroj: Sidecarcross team Boukal