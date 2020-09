Čest, soudržnost a nadšení. Tomáš Kabrhel se ztotožňuje s hodnotami ragby

K ragby se přitom dostal hlavně díky svému synovi. „Asi jako každý táta jsem chtěl mít ze syna fotbalistu. Postupem času jsem mu hledal druhý sport, aby měl alternativu a mohl se v budoucnu sám rozhodnout, co si vybere. Shodou okolností v zaměstnání jsem narazil na plakát na nábor dětí do jednoho pražského klubu. Jelikož z Nevekova je to do Prahy asi 60 kilometrů, začali hledat nějaký klub v okolí. A našli jsme ho v Sedlčanech,“ řekl.

Zdroj: DENÍK/Radek Ctibor