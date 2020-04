Dobrovolník Antonín Schejbal: Bylo mi hloupé sedět doma a nezapojit se

K současné pozici dobrovolníka v příbramské nemocnici se dostal díky televizi. „V jedné televizní reportáži jsem viděl, jak může být práce zdravotních sester náročná. Bylo by mi hloupé sedět doma a nezapojit se, chtěl jsem pomoci,“ řekl. Není to ale jeho první dobrovolnická zkušenost. „Už několik let dělám aktivně dobrovolníka u organizace zabývající se lidskými právy Amnesty International,“ přiblížil své další zkušenosti. V současné době se také zapojil i do organizované pomoci od organizace Adra a například rozváží nákupy seniorům.