Euforie a oslavy po postupu přes CSKA Moskva mu zůstanou dlouho v paměti

Na nich dokonce i uspěl, ale přesto se do týmu nedostal. Doslova o centimetry. „West Bromwich nechal v týmu mého skotského konkurenta, který byl sice o něco horší, ale v jeho prospěch rozhodla nižší cena a také to, že byl o několik centimetrů vyšší. Byla to však pro mě i tak cenná zkušenost, která mi hodně dala jak po fotbalové, tak životní stránce. Opět to bylo něco, na co budu rád vzpomínat,“ řekl Jan Šedivý, který během své kariéry působil i v divizní Dobříši nebo ve Švýcarsku. Nyní ovšem ve svých třiadvaceti letech hraje za Nečín III. třídu na Příbramsku. A to na pozici útočníka.

Zdroj: archiv Jana Šedivého