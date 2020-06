Jan Tománek: Moje největší vítězství? Že jsem začal znovu sportovat

Ovšem nevzdal se a ke sportu se vrátil. „Ve chvíli, kdy jsem si naplno uvědomil, že můj handicap je trvalý, ucítil jsem jistou úlevu. Nebyla to optimální výchozí pozice, ale cítil jsem, že ať začnu s čímkoli, bude to jen lepší,“ řekl Jan Tománek. „Zkusil jsem znovu sportovat a zjistil, že sport je pořád stejný, pomohlo mi to. Mohl jsem vykročit, respektive vyjet dál. Zároveň jsem si uvědomil, že každý handicap je jen tak velký, jak velkým ho cítíme,“ líčil.

Zdroj: archiv Jana Tománka