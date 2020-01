Jindřich Smítka: K pěší cestě do Santiaga de Compostelo mě inspiroval dokument

Pouť z Čech do Santiaga de Compostelo měří 3000 kilometrů a prochází přes šest zemí. Dorazit až do cíle vyžadovalo od příbramského cestovatele 115 denních pochodů a nemnoho odpočinkových dní. Celkem byl na cestě čtyři měsíce a jeden den. „Někdy v osmnácti jsem viděl dokument o pouti do Santiaga a od té doby jsem o tom uvažoval. Původně jsem ale chtěl jít tak jako většina poutníků ze St. Jean, což je asi 800 kilometrů,“ vzpomíná jindřich Smítka na své rozhodnutí jít pěšky už z Čech.