Josef Velfl má dvě lásky: historii a country

Josef Velfl je také aktivním hudebníkem. Přes 40 let je členem country kapely Bonanza. „Bonanza vyrazila poprvé v roce 1974 na 'Portu', tehdy to bylo do Kutné Hory, a od té doby prošlo skupinou několik desítek muzikantů. Dneska hrajeme především pro potěšení sobě a svých kamarádů, například v prostorách hornické hospůdky Na Marii na Březových Horách v Příbrami,“ řekl Josef Velfl, který je i zakládajícím členem kapely.