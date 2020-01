K žurnalistice vedla cesta přes divadlo, říká Markéta Škodová

Z dob své redaktorské práce má také spoustu nejrůznějších zážitků. Dokonce při jedné reportáži byla svědkem smrti člověka. „Byla to hrozně tragická událost, ke které jsem se nachomýtla vlastně náhodou. Tehdy jsem si domluvila reportáž z noční práce policie. Tak mě přidělili k jedné policejní hlídce a jeden z policistů se při kontrole řidiče špatně zaparkovaného auta dostal s tím mužem do konfliktu a toho muže postřelil a on pak zemřel,“ vzpomíná na jeden z nejdramatičtějších okamžiků své novinářské práce.