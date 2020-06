Protože má ráda vaření, tak se přihlásila i do pořadu Prostřeno. Bylo to před pěti lety. „To bylo ještě fajn, opravdu to bylo o vaření. Vlastně mě přihlásil bývalý manžel Michal, ale věděla jsem o tom. Strašně moc jsem se těšila, zajímalo mě hlavně to zákulisí, jak to funguje a tak. V tu dobu jsem to sledovala každý den,“ zavzpomínala na účast v televizní show.

Zdroj: archiv Pavly Boukalové