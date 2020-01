Lukáš Marek: K hudbě mě přivedli rodiče

Jiráskáček vystupuje na školních, městských a dalších kulturních akcích. V roce 2018 u příležitosti školní slavnosti ke 110. letům existence školy si Jiráskáček zazpíval i několik písní dvojce Svěrák - Uhlíř se samotným Zdeňkem Svěrákem. „Z hraní se Zdeňkem Svěrákem jsem trému neměl, ale byly trochu obavy, jak to dopadne, protože jsme to vůbec nezkoušeli, ale nakonec to dobře dopadlo,“ vzpomíná na společné vystoupení Lukáš Marek.