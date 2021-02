Marcel Špeta: Restaurátorstvím i fotografováním se zabývám řadu let

Restaurátorství zbraní dělá jako koníček řadu let, kdy se učil i od původních puškařských mistrů. „Tehdy jsem byl několikrát i na mezinárodní výstavě IWA, kde, když jsem viděl tu úžasnou řemeslnou práci s kovem a dřevem, hrozně mě zajímalo, jak to dokázali. Takže se znám s řadou puškařů. Jsou to všechno starý pánové a někteří jsou už i po smrti.“ Velmi rád se od nich učil původní restaurátorské postupy. „Sdílnost je ale malá a jsou i někteří, co si vzali svá tajemství s sebou, když odešli.“ Každé poškození je jiné a vše si musí pečlivě nastudovat, než se pustí do práce.

Marcel Špeta.Zdroj: archiv Marcela Špety