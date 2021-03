Od stříhání až po Trpišovského. Dobříš je má srdeční záležitost, říká Šrain

Jako hráč to Martin Šrain s klubem konci devadesátých dotáhl až do krajského přeboru. „To byla lepší fotbalové léta, měli jsme výbornou partu, což byl základ toho, že se nám dařilo na hřišti,“ podotkl. Právě k postupové sezoně do nejvyšší krajské soutěže se váže i jeho nejmilejší vzpomínka. Konkrétně k zápasu, který se v roce 1998 Dobříš odehrála s Černolicemi. „Byl to zápas, který jsme vyhráli a tím rozhodli o našem postupu. Sledovalo ho neuvěřitelných dva tisíce diváků, kteří vytvořili skvělou kulisu,“ vylovil v paměti. A ještě jedna zajímavost: Dobříš tehdy během celého jara neprohrála. „Protože jsme po prvním jarním zápase na toto téma uzavřeli dohodu, nechali jsme se po posledním zápase s Kladnem všichni i s realizačním týmem ostříhat do hola,“ prozradil pikantnost. Záhy v devětadvaceti letech odešel do Nové Vsi pod Pleší, aby se na závěr své kariéry vrátil. „Odchod byl vynucený, protože v Dobříši nebyl tehdy o mé služby zájem. Jinak bych nikdy neodcházel,“ upozornil.

Martin Šrain.Zdroj: Deník/Karel Smetana