Pro fotbalového fanatika Majera bylo eso Martin Frýdek starší, ikona Sparty

Další jeho sportovní kroky vedly do Kolína, kde strávil několik sezon. „V Kolíně jsem zažil několik období, jak ty úspěšné, tak ty neúspěšné. V první sezoně jsme hráli pod trenérem Bobkem třetí ligu, hlavně na jaře se nám tolik nedařilo, ke konci nám hrozil i sestup, nakonec vedení klubu sáhlo ke změně trenéra a soutěž jsme zachránili. Pak jsem si odskočil na roční hostování do Čelákovic a když jsem se vracel do Kolína, tak už do divize. Měli jsme ale velmi silné mužstvo a suverénně postoupili zpět do ČFL. Tam následovala další skvělá sezona, kdy jsme skončili na čtvrtém místě a v průběhu sezony jsme neměli daleko k postupu. Já jsem se v podzimní části přesunul ze své typické pozice středního záložníka na post pravého obránce, asi trenér Kocourek nikoho jiného neměl… Na jaře jsem se opět vrátil do středu pole. Pak přišla pro Kolín složitá sezona, která vyústila v sestup do divize. Já jsem se navíc v závěru sezony zranil – zlomená zánártní kůstka. Naskočil jsem ještě do pár podzimních divizních zápasů, ale na konci podzimu jsme se dohodli s panem Hervertem, že se přesunu do trenérské role a převezmu kolínský dorost.

Zdroj: Archiv Aleše Majera