Sedlčany a ragby? Byl to nepolíbený region, vzpomíná Miloš Vodrážka

I díky tomu tak sedlčanské ragby slaví letos čtrnácté narozeniny. "Co se týká dospělých, je to jak na houpačce, což je spojeno s rodinným životem. Na druhou stranu, nechci to zakřiknout, ale nyní se nám poměrně daří rozšiřovat mládežnickou základu," poodkryl zakladatel momentální stav klubu. "Pořád to ale není všechno podle mých představ," upozornil na rezervy.

Zdroj: DENÍK/Radek Ctibor