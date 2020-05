Spojil manažerské schopnosti a lásku k fotbalu. Martin Tran pomáhá profesionálům

Hlavním zaměřením projektový manažer v oblasti IT a marketingu, který je ale mimo jiné i velkým sportovním nadšencem. Hlavně co se týká fotbalu. To je Martin Tran. Jako hráč to ovšem dotáhl nejdále „jen“ na krajskou úroveň. Svého klukovského snu, vydělávat si fotbalem, se ale přesto nevzdal. Když to nešlo na trávníku, zkusil se ve světě nejpopulárnějšího sportu prosadit jinak. Rozhodl se využít své manažerské schopnosti a spojit tak příjemné s užitečným. „Všem začalo asi před pěti lety,“ vrátil se sedmadvacetiletý muž na začátek celého příběhu.

To založil web zaměřený na české fotbalové talenty. Velkou roli v tom tehdy hrála i trojice Aleš Matějů, Dominik Mašek a Václav Černý. „Jelikož se známe a všichni tou dobou hráli v zahraničí, tak mě vždycky zajímalo, jak se jim daří. Informaci jsem ale nemohl nikde na českých webech dohledat," zrodila se prvotní myšlenka. „Kluky jsem oslovil s tím, zda by mi každý týden nemohli zaslat report ze zápasu, já to následně sdílel lidem dále. Postupně se to celé rozšířilo na TOP talenty České republiky a projekt se naplno rozběhl," prozradil Tran. Ve svém portfoliu měl kromě zmíněných talentů z Příbrami například i reprezentanty Patrika Schicka, Alexe Krále nebo Michala Sadílka. „Nemohu asi vypíchnout konkrétně jednoho hráče. Spolupráce se všemi byla na velmi dobré a přátelské úrovni," ocenil přístup fotbalistů Martin Tran, který ale byl po čase nucen projekt ukončit. „Bohužel to došlo do fáze, kdy mi hodně času bralo povolání a škola. Přeci jen to byl pořád „jen" můj koníček, šlo to na druhou kolej," řekl. „Kluci taky postupně pokročili, dospěli a přesunuli se do dospělého fotbalu," doplnil další důvod. Přesto se jednalo o cenné zkušenosti do budoucna. „Rozhodně mě to obohatilo v mezilidské komunikaci, ale především jsem získal přehled ve fotbalovém prostředí. S většinou kluků jsme probírali nejen zápasy, ale další věci spojené s životem profesionálního fotbalisty. Získal jsem tak povědomí o tom, jak funguje klub nebo probíhají přestupy," nastínil zajímavé poznatky. Díky nim se po čase mohl vrhnout do světa velkého fotbalu znovu, tentokrát s jinou myšlenkou. Společně se Zdeňkem Tomíčkem a Lukášem Podaným (bývalý hráč Slavie Praha) teď fotbalistům nabízí consigliere službu. O co jde? „Ve výsledku to znamená, že jsme klientovým rádcem ve všem, co ho napadne nebo mu přijde do cesty. Konkrétně jde například o zprostředkování služeb v oblasti sociálních sítí, investic, daní, komunikace s novináři, právních služeb, PR kampaní, života po kariéře, ale i nákupu vozidel," vysvětlil Martin Tran. „Cílem naší práce je, zajistit profesionálním fotbalistům takový servis, aby se mohli soustředit pouze na svůj sportovní výkon," dodal.

