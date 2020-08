Sportovec tělem i duší. Matěj Velebil kombinuje hned čtyři sporty najednou

S trochou nadsázky by se dalo říct, že v podstatě nedělá nic jiného. Přestože ani jedno ze sportovních odvětví nevykonává na profesionální úrovni – nejvyšší soutěž hraje v basketbalu, který válí za druholigovou Příbram. „Všechny sporty provozuji amatérsky. Sladit je dohromady není jednoduché, ale zvládnout to jde,“ podotkl Matěj Velebil. Důkazem je, že se sportem dokáže skloubit i studium. A že ani to není rozhodně žádná oddechovka…

Zdroj: archiv Matěje Velebila