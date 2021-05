Táta válel i proti Chelsea, syn boduje jinde. Lukáš Kordule je úspěšný ředitel

V té fotbalové to dotáhl nejvýše do třetí ligy, kterou si zahrál v dresu Vyšehradu. Tam ale také došel k názoru, že fotbalu se chce dále primárně věnovat už jen pro radost. „Došel jsem k názoru, že fotbal nemám šanci hrát na té vrcholové úrovni jako táta, prostě jsem vyhodnotil své reálné možnosti a plány do budoucnosti v mém životě. Proto jsem se zaměřil na to, abych dostudoval. Stále více jsem se zajímal o marketing, ekonomiku a podnikání,“ říká.

Po úspěšném dokončení inženýrského studia na ČVUT se začal v tomto oboru realizovat. „Tehdy pro mě začala velká škola života, protože praxe je úplně něco jiného než škola. Přišel jsem do firmy, kde jsem byl hned hozen do vody a rychle jsem se musel všechno naučit. Postupem času jsem měl na starosti marketingové kampaně v Česku a na Slovensku, takže ten obzor práce byl velký,“ vybavuje si první pracovní zkušenost. Po uplynutí dvou a půl let ovšem přijal jinou výzvu, nastoupil do vedení hotelu Panství Dlouhá Lhota. „Pro mě naprosto nový obor, se kterým jsem do té doby neměl žádné zkušenosti. Začínal jsem tedy znovu od nuly a musel přijít na to, jak řídit, hotel, gastronomii, wellness a vůbec kompletní tým lidí, který jsem měl pod sebou. Zase mě to ale neskutečně obohatilo,“ podotýká Kordule, který během této doby založil se svým společníkem i vlastní marketingovou agenturu.