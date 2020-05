Tři kluby Capouchova srdce. Ve všech byl oblíbencem fanoušků a zářil

Sedlčany, Benešov a Počepice. To jsou tři kluby, se kterými Pavel Capouch spojil svou fotbalovou kariéru. Ve všech zanechal výraznou, dá se říct dokonce nesmazatelnou, stopu. A co víc, posbíral celou řadu úspěchů. Ať už týmových nebo individuálních. Jako důkaz může posloužit, že v dresu Tatranu byl třikrát za sebou v letech 2015 - 2017 vyhlášen v anketě Deníku nejlepším fotbalistou okresu Příbram. „Každého ocenění, kterého jsem dosáhl si vážím. Škoda jen, že když jsem působil v Benešově, tak ještě nic podobného nebylo,“ povzdychl si šestatřicetiletý brankář s dovětkem, že podle tehdejších spoluhráčů by prý určitě něco vyhrál.

Předchozí 1 z 4 Další Tři kluby Capouchova srdce. Ve všech byl oblíbencem fanoušků a zářil Sedlčany, Benešov a Počepice. To jsou tři kluby, se kterými Pavel Capouch spojil svou fotbalovou kariéru. Ve všech zanechal výraznou, dá se říct dokonce nesmazatelnou, stopu. A co víc, posbíral celou řadu úspěchů. Ať už týmových nebo individuálních. Jako důkaz může posloužit, že v dresu Tatranu byl třikrát za sebou v letech 2015 - 2017 vyhlášen v anketě Deníku nejlepším fotbalistou okresu Příbram. „Každého ocenění, kterého jsem dosáhl si vážím. Škoda jen, že když jsem působil v Benešově, tak ještě nic podobného nebylo,“ povzdychl si šestatřicetiletý brankář s dovětkem, že podle tehdejších spoluhráčů by prý určitě něco vyhrál. Zdroj: DENÍK/Karel Smetana Aby ne. V Benešově totiž prožil zřejmě nejlepší léta. Odešel tam ze Sedlčan v létě roku 1999 ještě jako dorostenec a strávil v klubu téměř dalších šestnáct let. „Byly to krásné roky,“ říká s odstupem Capouch. Během nich se postupem času vypracoval v oporu A mužstva, kterému v sezoně 2013/2014 pomohl po hubených letech v divizi vykopat postup do ČFL, kde klub válčí dodnes. „Měli jsme tehdy mužstvo, které si výborně sedlo. Navíc jsme se mohli opřít o velkou spoustu našich skalních fanoušků,“ zavzpomínal. Zdroj: DENÍK/Karel Smetana V zimní přestávce ročníku 2015/2016 se ale přesto Pavel Capouch rozhodl pro návrat domů. Zakotvil znovu v Sedlčanech, kde byl rovněž velkou oporou mezi tyčemi divizního týmu. Zároveň však také velkým oblíbencem fanoušků. „Přestože jsem se s řadou lidí znal odmala, byl jsem překvapen, jak mě tehdy po návratu vzali zpátky mezi sebe,“ přiznal. Byli to právě i příznivci, kteří ocenili jeho výkony a pomohli mu ve čtenářské anketě Deníku dosáhnout zlatého hattricku. „Vím, že mě podporovali známí a také spousta fanoušků, protože jejich základna v Sedlčanech je opravdu velká,“ řekl Capouch. Zdroj: DENÍK/Karel Smetana Po konci v Sedlčanech momentálně už druhou sezonu působí jako hrající trenér v mateřských Počepicích, které jsou účastníkem okresního přeboru na Příbramsku. „Má největší osobní trenérská ambice je, abychom hráli dobrý fotbal,“ má jasno Pavel Capouch, který se samozřejmě snaží týmu předat i své cenné zkušenosti, které získal. „Pokračujeme v tom, co u nás funguje řadu let. Samozřejmě se snažím postupně přidávat nové prvky, ale mění se jen maličkosti,“ dodal. Zdroj: DENÍK/Karel Smetana

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu